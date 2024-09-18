Участие Виллиана Жозе в матче с «Крыльями» под вопросом. Форвард «Спартака» продолжает восстановление после травмы (Metaratings)
Виллиан Жозе, вероятно, не сыграет с «Крыльями Советов».
Как стало известно Metaratings.ru, бразильский форвард «Спартака» продолжает восстановление после травмы.
Жозе нет в общей тренировочной группе, его включение в состав на матч Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов», который пройдет 19 сентября, под большим вопросом.
32-летний футболист покинул «Бетис» этим летом и перешел в «Спартак» на правах свободного агента. Он провел за красно-белых 6 матчей в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости