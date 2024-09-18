Участие Виллиана Жозе в матче с «Крыльями» под вопросом. Форвард «Спартака» продолжает восстановление после травмы (Metaratings)

Виллиан Жозе, вероятно, не сыграет с «Крыльями Советов».

Как стало известно Metaratings.ru, бразильский форвард «Спартака » продолжает восстановление после травмы.

Жозе нет в общей тренировочной группе, его включение в состав на матч Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов », который пройдет 19 сентября, под большим вопросом.

32-летний футболист покинул «Бетис» этим летом и перешел в «Спартак» на правах свободного агента. Он провел за красно-белых 6 матчей в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.