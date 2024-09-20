Марио Личка: «Динамо» пока не удаются матчи против «Спартака». Надеюсь, будет первая победа сейчас»
Марио Личка рассказал о настрое «Динамо» на игру со «Спартаком».
Встреча 9‑го тура Мир РПЛ между командами состоится в Москве в воскресенье, 22 сентября.
«В каждом чемпионате есть свои дерби, очень важные игры. И я сразу понял, что для «Динамо» – это матч со «Спартаком».
Если честно, пока нам не удаются матчи против «Спартака». Надеюсь, что сейчас будет первая победа, – сказал тренер «Динамо», брат главного тренера бело-голубых Марцела Лички.
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