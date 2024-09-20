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Виртц – игрок недели в ЛЧ, у него дубль против «Фейеноорда». Он обошел сделавшего покер Кейна и Гризманна

Флориан Виртц признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Форвард «Байера» сделал дубль в ворота «Фейеноорда» (4:0).

Виртц обошел Харри Кейна из «Баварии» (4 гола в ворота «Динамо» Загреб), Джейми Гиттенс из «Боруссия» Дортмунд» (дубль в ворота «Брюгге») и Антуан Гризманна из «Атлетико» (гол+пас с «РБ Лейпциг»).

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Лиги чемпионов
logoБайер
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рейтинги
logoАнтуан Гризманн
logoХарри Кейн
logoФлориан Виртц
logoДжейми Гиттенс
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