  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн набрал 19 очков в фэнтези ЛЧ – лучший результат 1-го тура. Виртц из «Байера» с 13 очками – 2-й
Фэнтези
0

Кейн набрал 19 очков в фэнтези ЛЧ – лучший результат 1-го тура. Виртц из «Байера» с 13 очками – 2-й

Форвард «Баварии» стал самым успешным в фэнтези на старте турнира.

У Харри Кейна +16 за голы и +3 за полный матч 1-го тура в фэнтези Лиги чемпионов. Англичанин – с отрывом самый популярный футболист, в первом туре его выбрали 59,97%. В тройке по этому показателю также нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (51,64%) и полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (44,05%).

Второй лучший результат тура у полузащитника «Байера» Флориана Виртца – 13 очков: +2 за игру, +10 за голы и +1 за сухой матч. Немец был в составах у 16,74% фэнтези-менеджеров на Спортсе’‘, по этому показателю он 14-й.

По 12 очков набрали защитник «Байера» Алекс Гримальдо (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч) и полузащитник «Баварии» Майкл Олисе (+2 за игру, +10 за голы).

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези на Спортсе’‘
logoБавария
logoБайер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФэнтези
logoХарри Кейн
logoАлекс Гримальдо
logoМайкл Олисе
logoФлориан Виртц
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Гениально!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣». Карпин о поддержке ЭСК решения отменить пенальти «Ростова» в игре с «Краснодаром»:
1328 минут назад
Защита Промеса не ожидает экстрадиции из ОАЭ до конца года. Слушание может пройти в ноябре
641 минуту назад
ЭСК поддержала решения Казарцева отменить пенальти в пользу «Ростова» и не засчитать гол Роналдо в матче с «Краснодаром»
1555 минут назад
Сухой верно не удалил Алипа в матче ЦСКА – «Зенит», заявили в ЭСК: «Не было элементов агрессивного поведения ввиду отсутствия применения чрезмерной силы»
47сегодня, 10:28
Промес не прилетел в Нидерланды на слушания по апелляции. Адвокат игрока заявил, что на родине его ожидает тюрьма, а Квинси хочет продолжить карьеру
44сегодня, 10:18
Фигу о календаре: «Это как снежный ком – чем больше матчей, тем крупнее контракты. Если их будет меньше, зарплаты сократятся»
9сегодня, 10:13
Мостовой про Абаскаля: «Как человек в 34 года, который футбол видел только с вертолета, мог приехать в «Спартак»? Он входил в число самых влиятельных людей в нашем футболе – абсурд»
22сегодня, 09:58
Колосков о возвращении России после бана: «Как только закончится СВО, через два года нас вернут»
29сегодня, 09:57
Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» сыграют против легенд ЦСКА
12сегодня, 09:40
Алексей Миранчук: «Чтобы уехать за границу, не надо ждать «Юве» и «Милан». Мы в России, играя в больших клубах, считаем себя лучшими и ждем грандов. Таких игроков за рубежом много»
61сегодня, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти о календаре: «Игроки не против уменьшить зарплаты, если будут играть меньше. Они думают о том, как изменить будущее футбола»
2 минуты назад
Миранчук о жизни в США: «Если 15-20% чаевых в ресторане не оставил, на тебя могут посмотреть косо. Надо к этому привыкать»
314 минут назад
Фанаты «Ромы» анонсировали акцию протеста после увольнения де Росси. Ультрас частично бойкотируют дебют Юрича против «Удинезе»
216 минут назад
Тебас о состоянии «Барсы»: «Оно лучше, чем многие думают, клуб близок к правилу 1 к 1. Они сократили зарплатный фонд на 200 млн – это огромная сумма»
21 минуту назад
В ПАОК не расстроены безголевой серией Чалова: «Он адаптируется к нашему стилю и становится важным игроком. Он уже многое делает для команды»
138 минут назад
Алексей Миранчук о Месси и Роналду: «Не люблю такие сравнения, очень уважаю этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси»
540 минут назад
Аршавин о сборной России на Евро-2008: «В ЦСКА были собраны лучшие игроки обороны, у «Зенита» в нападении. Хиддинк соединил два блока, и это дало результат»
1052 минуты назад
Онопко собрал идеального игрока сборной России: левая нога – Колыванов, Алексей Миранчук; правая – Пятницкий, Карпин; скорость – Цымбаларь, Пиняев; интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин
21сегодня, 10:14
Миранчук о переходе в МЛС: «Сначала отнесся не очень серьезно, но подумал, что играть в «Аталанте» буду меньше. Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать людей, культуру?»
11сегодня, 09:57
Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева встретятся в воскресенье
сегодня, 09:50