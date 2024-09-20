Форвард «Баварии» стал самым успешным в фэнтези на старте турнира.

У Харри Кейна +16 за голы и +3 за полный матч 1-го тура в фэнтези Лиги чемпионов . Англичанин – с отрывом самый популярный футболист, в первом туре его выбрали 59,97%. В тройке по этому показателю также нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (51,64%) и полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (44,05%).

Второй лучший результат тура у полузащитника «Байера» Флориана Виртца – 13 очков: +2 за игру, +10 за голы и +1 за сухой матч. Немец был в составах у 16,74% фэнтези-менеджеров на Спортсе’‘, по этому показателю он 14-й.

По 12 очков набрали защитник «Байера» Алекс Гримальдо (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч) и полузащитник «Баварии» Майкл Олисе (+2 за игру, +10 за голы).