Герои 1-го тура ЛЧ: Кейна и Виртца ждали, других – вряд ли

Здесь даже Энгельс.

Это самые эффективные игроки 1-го тура в фэнтези ЛЧ на Спортсе . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Харри Кейн, нападающий, «Бавария» (60,02%) – 19 очков

«Бавария» разгромила «Динамо Загреб» (9:2), а англичанин сделал покер: один гол с игры и три с пенальти. У Харри больше всего ударов (8) в матче. Кейн стал лучшим английским бомбардиром (33 гола) в Лиге чемпионов, побив рекорд Уэйна Руни (30 голов).

Флориан Виртц, полузащитник, «Байер» (16%) – 13 очков

Молодой немецкий талант с дублем, это его первые голы в первом же матче Лиги чемпионов. Он один из лучших в матче по ударам (3), лучший по ключевым передачам (3) – и в целом смотрелся супер. Календарь у «Байера» дальше – «Милан», «Брест», «Ливерпуль» и «Зальцбург». Вполне можно задуматься о покупке.

Арне Энгельс, полузащитник, «Селтик» (0,8%) – 11 очков

«Селтик» впервые в истории выиграл первый матч в Лиге чемпионов, эти 5:1 – их самая крупная победа. Энгельс реализовал пенальти (уже второй в сезоне) и отдал ассист. Один из лучших в матче по ударам (4). Дальше по графику у «Cелтика» – «Боруссия», «Аталанта», «Лейпциг», «Брюгге» и «Динамо» Загреб, на первые три игры он вряд ли нужен, а вот потом за 5,5 пригодится.

Лукаш Скорупски, вратарь, «Болонья» (1,42%) – 11 очков

Польский вратарь отбил пенальти и принес команде первые очки в Лиге чемпионов. За последние три сезона Лукашу не забили аж пять пенальти. Календарь у «Болоньи» дальше тяжелый: «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Монако». Не стоит надеяться на большие очки с этими соперниками.

Юри Тилеманс, полузащитник, «Астон Вилла» (1,81%) – 11 очков

У бельгийца два результативных действия, три удара и две ключевые передачи. Следующий матч – против «Баварии», Тилеманс точно не нужен, к тому же в команде есть более дешевый партнер Джейкоб Рэмзи.

Дедлайн 2-го тура – в 19:45 мск во вторник, 1 октября . Стартуем матчами «Зальцбург» – «Брест» и «Штутгарт» – «Спарта».