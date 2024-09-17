«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть отмену пенальти и гола Роналдо в матче с «Краснодаром»
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча против «Краснодара».
Команда Валерия Карпина потерпела поражение со счетом 0:2 в 8-м туре Мир РПЛ.
Ростовчане попросили ЭСК рассмотреть эпизод с отмененным на 12-й минуте встречи пенальти после просмотра ВАР – изначально судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку, посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой.
Также «Ростов» просит разобрать момент с отменой гола Роналдо на 29-й минуте.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости