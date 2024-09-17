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  • «Ростов» попросил ЭСК рассмотреть отмену пенальти и гола Роналдо в матче с «Краснодаром»
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«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть отмену пенальти и гола Роналдо в матче с «Краснодаром»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча против «Краснодара».

Команда Валерия Карпина потерпела поражение со счетом 0:2 в 8-м туре Мир РПЛ

Ростовчане попросили ЭСК рассмотреть эпизод с отмененным на 12-й минуте встречи пенальти после просмотра ВАР – изначально судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку, посчитав, что защитник  краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой.

Также «Ростов» просит разобрать момент с отменой гола Роналдо на 29-й минуте.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoКраснодар
logoСпорт-Экспресс
logoДиего Энрике Коста
ЭСК РФС
logoРоналдо дос Сантос
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