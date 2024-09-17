«Ростов» попросил ЭСК рассмотреть отмену пенальти и гола Роналдо в матче с «Краснодаром»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча против «Краснодара».

Команда Валерия Карпина потерпела поражение со счетом 0:2 в 8-м туре Мир РПЛ .

Ростовчане попросили ЭСК рассмотреть эпизод с отмененным на 12-й минуте встречи пенальти после просмотра ВАР – изначально судья Василий Казарцев указал на 11-метровую отметку, посчитав, что защитник краснодарцев Диего Энрике Коста сыграл рукой.

Также «Ростов » просит разобрать момент с отменой гола Роналдо на 29-й минуте.