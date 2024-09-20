Мостовой про Абаскаля: «Как человек в 34 года, который футбол видел только с вертолета, мог приехать в «Спартак»? Он входил в число самых влиятельных людей в нашем футболе – абсурд»

Александр Мостовой высказался о списке 33 лучших футболистов России.

В четверг 33 лучших футболистов сезона-2023/24 утвердило бюро исполкома РФС.

«В шутку можно сказать, что радует отсутствие в нем [бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо] Абаскаля. У нас же он входил в число самых влиятельных людей в нашем футболе, вы представляете? Я до сих пор храню вырезку из газеты об этом. Ужас просто, абсурд.

Как человек в 34 года, который до этого видел футбол, скажем так, только с вертолета, мог приехать в такой клуб, как московский «Спартак»? Уму непостижимо», – добавил Мостовой.

Сейчас Абаскаль тренирует «Гранаду» в испанской Сегунде.

Мостовой о списке 33 лучших от РФС: «Есть в исполкоме игравшие на серьезном уровне? Они должны решать, а не те, кто футбол знает только по книжкам. Будь там 3-4 человека как Мостовой...»