Мостовой о списке 33 лучших от РФС: «Есть в исполкоме игравшие на серьезном уровне? Они должны решать, а не те, кто футбол знает только по книжкам. Будь там 3-4 человека как Мостовой...»
В число лучших игроков прошлого сезона по версии Российского футбольного союза вошли Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Матвей Сафонов, Вендел, Джон Кордоба, Федор Чалов и другие.
«Вопрос в том, кто номинирует и выбирает лучших. Есть в составе бюро исполкома РФС люди, которые сами играли в футбол на серьезном уровне? [97-летний] Никита Симонян – и все?
По этой причине мне трудно соглашаться с этим списком: при выборе лучших всегда должны присутствовать люди, которые играли на высоком уровне. Именно они должны решать, а не те, кто футбол знает только по книжкам.
Я сам много раз был в этом списке еще в Советском Союзе, причем под первым номером. Если бы в коллегии были три-четыре человека со славным футбольным прошлым, таких как Мостовой, то мы могли бы посидеть, поспорить», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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