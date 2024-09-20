Судья не дал Месси желтую, из-за которой он пропустил бы финал Копы-2007: «Сказал ему: «Это будет стоить тебе футболки». После матча он передал ее мне»

Судья признался, что не дал Месси желтую, договорившись о футболке после игры.

Инцидент произошел за несколько минут до конца полуфинального матча Кубка Америки 2007 года между Аргентиной и Мексикой (3:0).

«Ни с того ни с сего Месси поднимает мяч и касается его рукой, но происходит это в центре поля. Не было никакой угрозы гола со стороны мексиканской команды или чего-то подобного. Я сказал ему: «Это желтая карточка, но это обойдется тебе в твою футболку». И я не показал ему карточку.

Оставалось две с половиной минуты, счет был 3:0. Если бы я показал ему желтую карточку, он пропустил бы финал Кубка Америки [из-за дисквалификации].

После матча он отдал мне футболку в раздевалке. На самом деле, он хотел снять ее прямо на поле, но я сказал ему: «Нет, нет, нет, отнеси в раздевалку». И он пришел в раздевалку с футболкой и оставил ее для меня», – сказал бывший арбитр Карлос Чандия в программе ESPN FShow.