Тебас назвал Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги и футбола, Беллингема – лучшим европейским футболистом
Хавьер Тебас считает Лионеля Месси сильнейшим футболистом в истории.
– Лучший испанский игрок?
– Бутрагеньо.
– Лучший игрок, выступавший в Ла Лиге?
– Месси.
– Лучший игрок в истории?
– Месси.
– Лучший европейский игрок?
– Беллингем, – сказал президент Ла Лиги в подкасте The Wild Project.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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