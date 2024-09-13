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  • Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют в матче памяти Садырина 20 сентября. Аршавин, Жирков, Денисов, Дзагоев, Погребняк, Березуцкий – в составе
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Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют в матче памяти Садырина 20 сентября. Аршавин, Жирков, Денисов, Дзагоев, Погребняк, Березуцкий – в составе

Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют в матче памяти Павла Садырина .

Игра Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет 20 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало – в 17:30, «Матч ТВ» будет транслировать встречу. В составе «Зенита» на поле выйдут: Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие.

За ЦСКА среди прочих сыграют Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб сине-бело-голубых войдут Анатолий Давыдов, Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков, а руководить ЦСКА будут Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Олегом Долматовым.

Фото: t.me/rfsruofficial/12849

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал РФС
logoЦСКА
logoЗенит
logoАлексей Березуцкий
logoЮрий Жирков
logoЭлвер Рахимич
logoВячеслав Малафеев
logoАлександр Горшков
logoИгорь Денисов
Александр Спивак
logoПавел Погребняк
logoАндрей Аршавин
logoВалерий Газзаев
Петровский
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Тарханов
logoПавел Садырин
logoАлан Дзагоев
logoОлег Долматов
logoАнатолий Давыдов
logoМихаил Бирюков
logoЗоран Тошич
Анатолий Зинченко
ретро
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