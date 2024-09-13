Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют в матче памяти Садырина 20 сентября. Аршавин, Жирков, Денисов, Дзагоев, Погребняк, Березуцкий – в составе
Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют в матче памяти Павла Садырина .
Игра Лиги Ставок Лиги Легенд пройдет 20 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Начало – в 17:30, «Матч ТВ» будет транслировать встречу. В составе «Зенита» на поле выйдут: Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие.
За ЦСКА среди прочих сыграют Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.
В тренерский штаб сине-бело-голубых войдут Анатолий Давыдов, Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков, а руководить ЦСКА будут Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Олегом Долматовым.
Фото: t.me/rfsruofficial/12849
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал РФС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости