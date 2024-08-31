Зарема о Соболеве: «Некрасиво, что «Спартак» выставляет его токсичным. В клубе не умеют сглаживать конфликты»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Довбня Виллиан Жозе Александр Соболев Шамар Николсон Зарема Салихова Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова высказалась об Александре Соболеве и «Спартаке».

«Крайне некрасиво, что «Спартак» пытается выставить Александра токсичным и конфликтным, сливая журналистам по сути рабочий момент перед кубковой игрой с «Балтикой». Думаю, каждый тренер и генеральный директор может привести миллионы подобных случаев. Почему-то у Тедеско и Ваноли Соболев играл и как выходящим на замену, и как игрок основы.

Умение гасить конфликты определяет класс управленцев. Это работа спортивного директора в первую очередь. По тому, как игрок заходит в столовую, уже видно, все ли нормально, или надо тренеру и спортивному директору с ним переговорить наедине.

И генеральный директор – это вовсе не небожитель, а наемный сотрудник с широким кругом обязанностей, а не только посетитель вип-ложи, следящий за игрой в окружении родных и близких.

Я правильно понимаю, что не взяв Александра на игру, таким образом клуб наказывал игрока за желание играть, биться, забивать и приносить пользу? И что в итоге? «Спартак» вылетел из Кубка от «Балтики».

Малышев и прочие абсолютно не умеют прогнозировать и сглаживать конфликты как в команде, так и в клубе, особенно в случае череды поражений.

Они думают, что понабрав новых – белых и пушистых – игроков, плюс оставшиеся невзрывные ребята, избегут всех конфликтов? Игроки – это не картридж в принтере, который меняют раз в месяц. С таким подходом игроки будут меняться в бесконечном круговороте на радость агентов.

Если не устраивает Шамар, при этом игрок не получил ни одного шанса на поле после хорошего выступления за сборную Ямайки, то, как не выпуская игрока, вы надеетесь его продать? Спортивный директор слышал, что такое предпродажная подготовка вообще?

Пусть поучится у «Ростова» хотя бы. Или факт, что Соболев занимался индивидуально как-то помогло увеличить его трансферную стоимость с целью получить другие предложения, кроме как от «Зенита»?

Видимо, Александр Соболев просто не мог так же искренне радоваться победам команды со скамейки, как это делает Добвня сейчас. Осталось только дождаться конца сезона, чтобы сделать выводы, стоило ли та воспитательная мера перед игрой с «Балтикой» потери нападающего, и насколько Виллиан Жозе, не пропускающий завтрака, результативнее Соболева», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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33 комментария
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Королева токсичности
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уж кто бы о токсичности говорил.
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Ответ Керим Керимов
как она во время любит переодеваться 🤣
А мы подглядываем получается)
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Зарема, как эксперт по токсичности, имеет право на авторитетное мнение.
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Ответ Denis Pronin
Вот что,что а в чем она не права сейчас?
если бы это сказал человек,который никогда не имел отношения,пусть и косвенно,к руководству клуба,то да. Но когда пару десятков лет,клубом владел ее муж и было тоже самое,выглядит слегка так себе
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Ответ AlexZhano__
Кстати, вот за всеми этими трансферными слухами и новостями я как-то упустил, а в чём вообще у Соболева конфликт со Спартаком? На поле понятно он далеко не самый приятный игрок, да и в интервью бывало мог сказать всякое про соперников. Но вот именно история конфликта со своими немного непонятна.
Тем что саботировал игру за Спартак своим желанием играть за Зенит. Это никто не понял, что логично.
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как она во время любит переодеваться 🤣
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Вот что,что а в чем она не права сейчас?
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Ответ Проблемы Аршавина
Тем что саботировал игру за Спартак своим желанием играть за Зенит. Это никто не понял, что логично.
Откуда вы это знаете? С чужих слов, где все себя в белом выставить пытаются? Фактуры 0. В чем этот саботаж проявлялся? В недовольном лице? Саша Анюков за всю карьеру дважды улыбнулся - дальше что? Повторяете дичь синих блоггеров - те хоть деньги за это получаются, а вам-то зачем выглядеть бабкой в поъезда?
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А разве он не токсичен ?
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Спартак ,сам токсичный и поэтому многие работники такие же и поэтому Спартак ничего не выигрывает ,атфосфера очень важна во всей вертикали клуба ,как в Зените например ,там у любом ролике море искренности ,доброты к друг другу ,а в Спартаке только скандалы ,интриги ,расследования
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Ответ Denis Pronin
Спорить не буду бро ,честно не шарю что и как было Я имел ввиду про то что гасить конфликты с любыми игроками Хорошего вечера 🫡
Да я-то тоже свечку не держал. Исключительно домыслы. И тебе всего самого хорошего
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Зарема зря болтать не будет! ☝️
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Зарема должна знать, что после ложки борща пришедший футболист становится гением футбола, последователем стеночек и забеганий и просто легендой рос.футбола. После перехода из Спартака это высокомерие надо палкой выбивать из футболистов, чтобы тот задумался о своем поведении и своей игре.
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Ответ AlexZhano__
Кстати, вот за всеми этими трансферными слухами и новостями я как-то упустил, а в чём вообще у Соболева конфликт со Спартаком? На поле понятно он далеко не самый приятный игрок, да и в интервью бывало мог сказать всякое про соперников. Но вот именно история конфликта со своими немного непонятна.
А с кем там конфликтов не было? Они там всё время что-то делят.
+1
0
+1
Кстати, вот за всеми этими трансферными слухами и новостями я как-то упустил, а в чём вообще у Соболева конфликт со Спартаком? На поле понятно он далеко не самый приятный игрок, да и в интервью бывало мог сказать всякое про соперников. Но вот именно история конфликта со своими немного непонятна.
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я вообще не понимаю
с какого перепугу она все еще высказывается о Спартаке
и ее кто то слушает и печатает
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Подскажите, а когда Спартак делал красиво? С многими игроками у них так
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тперь КБ должны и Зарему растерзать , дабы когнитивного диссонанса не случилось ))
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Что-то у них было. Иначе не объяснить постоянную защиту этого персонажа.
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Во разбушевалась! И опять по своему любимчику Малышеву прошлась. Забавная дама..
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Уважаемый Спортс, я конечно понимаю, что у меня в избранных тегах Спартак, но это не значит, что я хочу бесконечно читать бред таких людей, как Мостовой и Зарема. пожалуйста, не засоряйте мне ленту этим шлаком
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Вот гнëт свою линию, что при Федуне всё было ровно, а без него полный хаос. Вари борщи и выноси мозг мужу или кто он там ей?
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Слышь, мать, забирай его к себе уже. Будете обсуждать токсичность вместе.
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Слишкович опроверг вброс о конфликте с Соболевым и информацию о том, что тот саботировал тренировки.
Так что девушка права.
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Ответ Rurik Gislasson
уж кто бы о токсичности говорил.
У кого что болит
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Отвали от нас, от нашего клуба, для нас ты никто
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Ответ Проблемы Аршавина
Тем что саботировал игру за Спартак своим желанием играть за Зенит. Это никто не понял, что логично.
А с чего он вообще за зенит то играть захотел? Может, все-таки, конфликт задолго до этого начался?
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Ответ RAJAN GOSLINK
Уважаемый Спортс, я конечно понимаю, что у меня в избранных тегах Спартак, но это не значит, что я хочу бесконечно читать бред таких людей, как Мостовой и Зарема. пожалуйста, не засоряйте мне ленту этим шлаком
Нет уж. Выбрал в тегах Спартак - страдай теперь )
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Соболев оказался токсичным скунсом 🦦
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