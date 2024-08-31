Зарема о Соболеве: «Некрасиво, что «Спартак» выставляет его токсичным. В клубе не умеют сглаживать конфликты»

Зарема Салихова высказалась об Александре Соболеве и «Спартаке».

«Крайне некрасиво, что « » пытается выставить Александра токсичным и конфликтным, сливая журналистам по сути рабочий момент перед кубковой игрой с «Балтикой». Думаю, каждый тренер и генеральный директор может привести миллионы подобных случаев. Почему-то у Тедеско и Ваноли Соболев играл и как выходящим на замену, и как игрок основы.

Умение гасить конфликты определяет класс управленцев. Это работа спортивного директора в первую очередь. По тому, как игрок заходит в столовую, уже видно, все ли нормально, или надо тренеру и спортивному директору с ним переговорить наедине.

И генеральный директор – это вовсе не небожитель, а наемный сотрудник с широким кругом обязанностей, а не только посетитель вип-ложи, следящий за игрой в окружении родных и близких.

Я правильно понимаю, что не взяв Александра на игру, таким образом клуб наказывал игрока за желание играть, биться, забивать и приносить пользу? И что в итоге? «Спартак» вылетел из Кубка от «Балтики».

и прочие абсолютно не умеют прогнозировать и сглаживать конфликты как в команде, так и в клубе, особенно в случае череды поражений.

Они думают, что понабрав новых – белых и пушистых – игроков, плюс оставшиеся невзрывные ребята, избегут всех конфликтов? Игроки – это не картридж в принтере, который меняют раз в месяц. С таким подходом игроки будут меняться в бесконечном круговороте на радость агентов.

Если не устраивает , при этом игрок не получил ни одного шанса на поле после хорошего выступления за сборную Ямайки, то, как не выпуская игрока, вы надеетесь его продать? Спортивный директор слышал, что такое предпродажная подготовка вообще?

Пусть поучится у «Ростова» хотя бы. Или факт, что Соболев занимался индивидуально как-то помогло увеличить его трансферную стоимость с целью получить другие предложения, кроме как от « »?

Видимо, просто не мог так же искренне радоваться победам команды со скамейки, как это делает Добвня сейчас. Осталось только дождаться конца сезона, чтобы сделать выводы, стоило ли та воспитательная мера перед игрой с «Балтикой» потери нападающего, и насколько Виллиан Жозе, не пропускающий завтрака, результативнее Соболева», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.