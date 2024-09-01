Зарема о том, что в «Спартаке» недовольны Виллианом Жозе: «А что с ним не так? Тарасовский борщ не понравился? Или тоже захотел в «Зенит» к бразильцам?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Виллиан Жозе Питание Зарема Салихова Олег Малышев Футбол

Зарема Салихова высказалась о том, что в «Спартаке» недовольны Виллианом Жозе.

32-летний бразильский нападающий не отметился результативными действиями в 5 матчах за московский клуб в этом сезоне. 

Генеральный директор красно-белых Олег Малышев сказал: «Разочарован, что Виллиан Жозе не показывает результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится».

«А что с Виллианом Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в «Зенит» к бразильцам?

От: «такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять» до: «я разочарован» прошел месяц», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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39 комментариев
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Зарема раньше прикольная была, сейчас одна желчь со всех щелей
+37
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С Тилям то все всегда нормально было?Ведь запрещено тогда было говорить,что недовольны этим трансфером))
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Ответ Проблемы Аршавина
Над Спартаком уже даже главная болельщица угорает.
Она за Зенит всю жизнь тайно болела. Теперь будет в открытую за дельфина топить.
+15
-1
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На её фоне Мостовой выглядит вменяемым
+12
0
+12
Ответ Дмитрий9779
Кто его смотрел?32 года, растренированный, с лишним весом, распил.
Так и распила нет. Его взяли за копейки по современным меркам. 2 млн евро обычно платят за паспортистов уровня ФНЛ, чтобы те сидели на лавке или играли в слабых клубах. Тут вполне себе известного игрока взяли, который, вероятно, пользу принести может
+11
-3
+8
Федун вообще ей рот занимать перестал уже что-ли? Каждый день бормочет что то
+6
0
+6
Кто его смотрел?32 года, растренированный, с лишним весом, распил.
+11
-6
+5
Ответ Pitts
Так уж и со всех? :)
Да я проверил
+6
-2
+4
Предлагаю:
1. Создать клуб.
2. Поставить Смородскую президентом.
3. Поставить Зарему ген.директором.
4. Поставить Мостового главным тренером.
5. Поставить Дзюбу нападающим.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий9779
Поэтому даже на домашний матч с Рубином он вне заявки.7 туров прошло,+-1/4 чемпионата,а он то сбрасывает вес,то ничего не показал на поле, в предоставленное время, то вне заявки...Ему 33 года через пару месяцев, когда он будет пользу приносить?Вопрос риторический.
Ну это не распил, это просто не попали. Волкова тоже можно считать в таком случае «распилом», пришел за гораздо большую сумму ничего не показывает. Ну все же делать выводы после 7 туров глупость
+2
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+2
Ответ Дмитрий9779
Кто его смотрел?32 года, растренированный, с лишним весом, распил.
Распил чего? 2 миллиона за него отдали.
А как тебе 5-ть игроков в это т/о от Паши Андреева в Зенит?
Не пахнет там распилом? Не?
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Оставляя за скобками ее "остроумие", следует отметить, что Жозе и вправду пока совершенно невнятен. Надеюсь, что Станкович сможет его встряхнуть.
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Ответ Алешка Терминатор
Заремка была одноклеточной неадекваткой абсолютно всегда. Просто кто-то умный (как я, например), и таким поэтому понятно сразу. А до кого-то доходит очень долго. И это не только про Заремку так. В понимании как работает политика и экономика - ровно то же самое.
Давай, Алешка, жги! Просвещай нас, невежественных!
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Ответ Дядя ТУРА
Зарема раньше прикольная была, сейчас одна желчь со всех щелей
Мне кажется, она уже давно на том этапе, когда поняла, что деньги не главное, а больше ничего нет. Ни образования, ни работы. Её знают только как подобранную Федуном эскортницу. А такое положение в обществе удручает. Отчасти даже жаль её.
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Ответ Ganibale
Ну это не распил, это просто не попали. Волкова тоже можно считать в таком случае «распилом», пришел за гораздо большую сумму ничего не показывает. Ну все же делать выводы после 7 туров глупость
Так если бы он эти туры играл.
Волков, да, пока нулевой,так ему и не 33 года, при этом в Зените кроме Караваева профильных ПЗ нет, через кубок будет к требованиям привыкать.
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Казалось бы - где ты и где новые собственники Спартака?! Вы же продали клуб новым владельцам, сами, по своей инициативе! Сразу после продажи Спартака от Салиховой комментарии только в одном направлении - мы были хорошими и всё при Федуне было классно, а новые владельцы - убогие, и всё у них хреновато и через одно место! При этом не стесняется хамить и в адрес персоналий - Малышева и даже отдельных членов совета директоров клуба! Хамка в кубе, № 1 в России! ))
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Ответ tzasasa
Давай, Алешка, жги! Просвещай нас, невежественных!
Я не ставлю перед собой каких-либо педагогических задач, потому что в данном случае это бесполезно. Педагогические задачи имеет смысл ставить, когда, например, люди думают что земля плоская, потому что они - троечники-шестиклассники, плохо усвоившие учебник физики. А когда люди думают, что земля плоская потому что они средневековые мракобесы, и им так в церкви сказали, нет никакого смысла пытаться их просвещать.
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Ответ Ничего Смешного
На её фоне Мостовой выглядит вменяемым
Естественно!
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Ответ Доктор Щульц
Как она генерирует это бред
У нее вместо крови - ядовитая желчь! Как Федун до сих пор не отравился?! )
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Ответ Alexey Shiryaev
Федун вообще ей рот занимать перестал уже что-ли? Каждый день бормочет что то
Федун уже старенький, ему не интересно.
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Ответ tzasasa
Предлагаю: 1. Создать клуб. 2. Поставить Смородскую президентом. 3. Поставить Зарему ген.директором. 4. Поставить Мостового главным тренером. 5. Поставить Дзюбу нападающим.
Я готов хоть завтра!
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Ответ Дядя ТУРА
Зарема раньше прикольная была, сейчас одна желчь со всех щелей
Заремка была одноклеточной неадекваткой абсолютно всегда. Просто кто-то умный (как я, например), и таким поэтому понятно сразу. А до кого-то доходит очень долго.

И это не только про Заремку так. В понимании как работает политика и экономика - ровно то же самое.
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Ответ Дядя ТУРА
Зарема раньше прикольная была, сейчас одна желчь со всех щелей
Всегда так было
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Ответ tzasasa
Предлагаю: 1. Создать клуб. 2. Поставить Смородскую президентом. 3. Поставить Зарему ген.директором. 4. Поставить Мостового главным тренером. 5. Поставить Дзюбу нападающим.
Насчёт тренера думаю нет проблем, тут целая бесконечная сансара + Талалаев/Ташуев/Юран
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Ответ Caniball
Распил чего? 2 миллиона за него отдали. А как тебе 5-ть игроков в это т/о от Паши Андреева в Зенит? Не пахнет там распилом? Не?
Если вам такое нравится, вопросов нет.
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Ответ Дядя ТУРА
Зарема раньше прикольная была, сейчас одна желчь со всех щелей
Так раньше что не новость то Зенит трогала, сейчас Спартак как будто его отобрали а у них была программа как построить ТОП-клуб.
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Ответ Дядя ТУРА
Зарема раньше прикольная была, сейчас одна желчь со всех щелей
Так уж и со всех? :)
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Вот Зарема пишет о рынке,а рынок то и существует для того чтоб красиво впарить....Вдобавок,обидно конечно что пухленький Виллиан на халяву хлебает спартаковский борщец....))
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Как она генерирует это бред
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Эта желчь идёт как от бывшего сотрудника конторы, который считает что она работала раньше лучше чем они сейчас. Но ни как не болельщик футбольной команды, её "мнение" всегда около футбола но не самой игры. Она даже суть и правила игры не знает.
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