Зарема о том, что в «Спартаке» недовольны Виллианом Жозе: «А что с ним не так? Тарасовский борщ не понравился? Или тоже захотел в «Зенит» к бразильцам?»

Зарема Салихова высказалась о том, что в «Спартаке» недовольны Виллианом Жозе.

32-летний бразильский нападающий не отметился результативными действиями в 5 матчах за московский клуб в этом сезоне.

Генеральный директор красно-белых сказал: «Разочарован, что Виллиан Жозе не показывает результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится».

«А что с Виллианом Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в « » к бразильцам?

От: «такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять» до: «я разочарован» прошел месяц», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.