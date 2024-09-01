Зарема о том, что в «Спартаке» недовольны Виллианом Жозе: «А что с ним не так? Тарасовский борщ не понравился? Или тоже захотел в «Зенит» к бразильцам?»
Зарема Салихова высказалась о том, что в «Спартаке» недовольны Виллианом Жозе.
32-летний бразильский нападающий не отметился результативными действиями в 5 матчах за московский клуб в этом сезоне.
Генеральный директор красно-белых Олег Малышев сказал: «Разочарован, что Виллиан Жозе не показывает результат, который мы ждали. Надеюсь, он исправится».
«А что с Виллианом Жозе не так? Не понравился тарасовский борщ? Или, может, тоже захотел в «Зенит» к бразильцам?
От: «такой форвард был на рынке, что его нельзя было не взять» до: «я разочарован» прошел месяц», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
1. Создать клуб.
2. Поставить Смородскую президентом.
3. Поставить Зарему ген.директором.
4. Поставить Мостового главным тренером.
5. Поставить Дзюбу нападающим.
А как тебе 5-ть игроков в это т/о от Паши Андреева в Зенит?
Не пахнет там распилом? Не?
Волков, да, пока нулевой,так ему и не 33 года, при этом в Зените кроме Караваева профильных ПЗ нет, через кубок будет к требованиям привыкать.
И это не только про Заремку так. В понимании как работает политика и экономика - ровно то же самое.