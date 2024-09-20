Варламов вновь возглавил казанский «Сокол». Он сменил Рыжикова

Казанский «Сокол» объявил о назначении Евгения Варламова новым главным тренером.

49-летний специалист уже возглавлял «Сокол» с декабря 2023 года по апрель 2024-го.

На посту тренера казанцев Варламов сменил уволенного на днях Сергея Рыжикова .

После 21 матча «Сокол » занимает 3-е место в группе 4 LEON Второй лиги Б.