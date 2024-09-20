Варламов вновь возглавил казанский «Сокол». Он сменил Рыжикова
Казанский «Сокол» объявил о назначении Евгения Варламова новым главным тренером.
49-летний специалист уже возглавлял «Сокол» с декабря 2023 года по апрель 2024-го.
На посту тренера казанцев Варламов сменил уволенного на днях Сергея Рыжикова.
После 21 матча «Сокол» занимает 3-е место в группе 4 LEON Второй лиги Б.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал казанского «Сокола»
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