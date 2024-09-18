«Сокол» уволил Рыжикова. Агент заявил, что казанцам не понравилось интервью тренера: «Какие руководители, такой и футбол. В России тяжело быть очень порядочным»

Сергей Рыжиков уволен из казанского «Сокола».

43-летний специалист возглавил клуб в июле этого года. Команда занимает третье место в группе 4 LEON Второй лиги Б. На момент увольнения Рыжикова «Сокол » набрал 7 очков за 4 последних матча.

Агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию для «РБ Спорт».

– Вторая лига есть Вторая лига. По моей информации, не понравилось интервью , которое он дал. До этого шум был и по Кривцову, так что чего удивляться.

Какие руководители, такой и футбол. Учитывая, что завтра у Сергея день рождения, неприятный подарок.

– Не звал его в «Балтику» Талалаев?

– Звал, но Сергей порядочный человек, у него до декабря был контракт с «Соколом», он сказал, что не может команду бросить. А через неделю его, по большому счету, подставили.

В России тяжело быть очень порядочным. Другой бы рванул сразу. Думаю, предложения будут, но с «Балтикой» был бы лучший вариант, он с Талалаевым «Химки» выводил в РПЛ, у них есть химия, – сказал Алексей Сафонов .

Сергей Рыжиков: «У меня все родственники в Шебекино, их обстреливают каждый день. Люди страдают, но держатся. Я горд, что они так переживают невзгоды»