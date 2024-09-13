LEON Вторая лига Б. «Оренбург-2» принимает «Носту»

Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи очередного тура.

В пятницу «Оренбург-2» принимает «Носту». В субботу «Динамо» Санкт-Петербург встретится с «Динамо-2», «Амкар» сыграет с «Динамо» Киров в гостях. В воскресенье «Знамя Труда» примет «Спартак-2», «Балтика БФУ» – «Зенит-2».

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

25-й тур

Группа 2

23-й тур

Группа 3

23-й тур

Группа 4

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б

Календарь Второй лиги Б