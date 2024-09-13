LEON Вторая лига Б. «Оренбург-2» принимает «Носту»
Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи очередного тура.
В пятницу «Оренбург-2» принимает «Носту». В субботу «Динамо» Санкт-Петербург встретится с «Динамо-2», «Амкар» сыграет с «Динамо» Киров в гостях. В воскресенье «Знамя Труда» примет «Спартак-2», «Балтика БФУ» – «Зенит-2».
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
25-й тур
Группа 2
23-й тур
Группа 3
23-й тур
Группа 4
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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