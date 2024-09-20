LEON Вторая лига Б. «Ростов-2» против «Астрахани», «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия»
Клубы LEON Второй лиги Б проводят матчи очередного тура.
«Ростов-2» против «Астрахани», «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия».
LEON Вторая лига
Дивизион Б
Группа 1
26-й тур
Группа 2
24-й тур
Группа 3
24-й тур
Группа 4
22-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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