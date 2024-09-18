Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)
Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков Мир РПЛ.
После обновления трансферной стоимости больше всего подорожал Максим Глушенков – полузащитник «Зенита» вырос в цене на 5 млн евро, и теперь оценивается в 16 млн евро.
2-е место в рейтинге занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков – его трансферная стоимость выросла на 4,3 млн евро и теперь составляет 5 млн евро. Третьим стал Константин Тюкавин, подорожавший на 4 млн евро.
В топ-5 также вошли Эсекиэль Барко и Мирлинд Даку, прибавившие в трансферной стоимости по 3 миллиона евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
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