Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)

Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков Мир РПЛ.

После обновления трансферной стоимости больше всего подорожал Максим Глушенков – полузащитник «Зенита » вырос в цене на 5 млн евро, и теперь оценивается в 16 млн евро.

2-е место в рейтинге занял полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков – его трансферная стоимость выросла на 4,3 млн евро и теперь составляет 5 млн евро. Третьим стал Константин Тюкавин , подорожавший на 4 млн евро.

В топ-5 также вошли Эсекиэль Барко и Мирлинд Даку, прибавившие в трансферной стоимости по 3 миллиона евро.