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Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)

Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков Мир РПЛ.

После обновления трансферной стоимости больше всего подорожал Максим Глушенков – полузащитник «Зенита» вырос в цене на 5 млн евро, и теперь оценивается в 16 млн евро.

2-е место в рейтинге занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков – его трансферная стоимость выросла на 4,3 млн евро и теперь составляет 5 млн евро. Третьим стал Константин Тюкавин, подорожавший на 4 млн евро.

В топ-5 также вошли Эсекиэль Барко и Мирлинд Даку, прибавившие в трансферной стоимости по 3 миллиона евро.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoДинамо Москва
logoЭсекиэль Барко
logoМаксим Глушенков
logoКонстантин Тюкавин
logoМирлинд Даку
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoАлексей Батраков
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