«Ну вот и лузнула «Барса»!» Головин о «Монако» и 2:1 в ЛЧ
Александр Головин отреагировал на победу «Монако» над «Барселоной» (2:1).
Команды провели матч 1-го тура Лиги чемпионов.
«Ну вот и лузнула «Барса»!» – написал хавбек «Монако», поставив смайлик.
«Ну вот и саснула Барса». Легендарному посту Головина уже 12 лет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Александра Головина
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