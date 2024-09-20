Иленикена побил рекорд Мбаппе. 18-летний форвард «Монако» стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории клуба

Джордж Иленикена побил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.

Сегодня форвард «Монако » забил победный гол в матче с «Барселоной» (2:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

В возрасте 18 лет и 34 дней он стал самым молодым бомбардиром «Монако» в турнире, опередив Килиана Мбаппе , который забил в матче против «Манчестер Сити» 21 февраля 2017 года. На тот момент Мбаппе было 18 лет и 63 дня.

Стоит отметить, что это первый матч Иленикена за «Монако» в Лиге чемпионов. Нападающий присоединился к клубу Лиги 1 только этим летом, перейдя из «Антверпена» в конце июля. Кроме того, француз был признан лучшим игроком матча.