Судья после ВАР отменил пенальти «Монако» в ворота «Барсы» в конце 2-го тайма матча ЛЧ

«Монако» не получил право пробить пенальти в концовке матча с «Барселоной».

В 1-м туре Лиги чемпионов монегаски одержали победу со счетом 2:1. «Барселона» играла в меньшинстве с 10-й минуты после удаления Эрика Гарсии.

На 85-й минуте судья матча Аллард Линдхут назначил пенальти в ворота «Барселоны», посчитав, что Иньиго Мартинес сфолил на Фоларине Балогуне в штрафной площади. Однако после вмешательства ВАР 11-метровый был отменен.

Изображение: кадр из трансляции Okko