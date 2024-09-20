Судья после ВАР отменил пенальти «Монако» в ворота «Барсы» в конце 2-го тайма матча ЛЧ
«Монако» не получил право пробить пенальти в концовке матча с «Барселоной».
В 1-м туре Лиги чемпионов монегаски одержали победу со счетом 2:1. «Барселона» играла в меньшинстве с 10-й минуты после удаления Эрика Гарсии.
На 85-й минуте судья матча Аллард Линдхут назначил пенальти в ворота «Барселоны», посчитав, что Иньиго Мартинес сфолил на Фоларине Балогуне в штрафной площади. Однако после вмешательства ВАР 11-метровый был отменен.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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