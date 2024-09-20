Хюттер о 2:1 с «Барсой»: «Идеальный старт, фантастическая победа. Игроки «Монако» запомнят ее навсегда» 

Ади Хюттер оценил победу «Монако» над «Барселоной» (2:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Идеальный старт. Фантастическая победа, я рад за команду, за наших болельщиков и за весь клуб.

Прежде всего я горжусь за таких игроков, как 19-летний Бен-Сегир и Аклиуш , которые проводили дебютный матч в турнире, а также за 20-летнего Камара . Именно так мы хотим развиваться в «Монако».

Я очень рад за игроков. Они запомнят эту победу навсегда», – сказал главный тренер «Монако ».