Точилин или Парфенов могут возглавить «Ленинградец». Клуб уволил Астафьева и хочет вернуться в Первую лигу

«Ленинградец» ищет нового главного тренера после отставки Максима Астафьева.

Клуб из Ленинградской области контактировал с Александром Точилиным (экс-«Сочи»), но конкретное предложение пока не делал, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, еще один кандидат – Дмитрий Парфенов , покинувший недавно «Актобе».

После 9 туров «Ленинградец » занимает в LEON Второй лиге А («Золото») 6-е место, перед клубом стоит задача возвращения в Мелбет Первую лигу.