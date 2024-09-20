Точилин или Парфенов могут возглавить «Ленинградец». Клуб уволил Астафьева и хочет вернуться в Первую лигу
«Ленинградец» ищет нового главного тренера после отставки Максима Астафьева.
Клуб из Ленинградской области контактировал с Александром Точилиным (экс-«Сочи»), но конкретное предложение пока не делал, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, еще один кандидат – Дмитрий Парфенов, покинувший недавно «Актобе».
После 9 туров «Ленинградец» занимает в LEON Второй лиге А («Золото») 6-е место, перед клубом стоит задача возвращения в Мелбет Первую лигу.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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