LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Велес», «Челябинск» против курского «Авангарда»

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Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

«Сибирь» принимает «Велес», «Челябинск» играет против курского «Авангарда».

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

7-й тур

«Сибирь» – «Велес» – 11:00

«Текстильщик» – «Ленинградец» – 15:00

 «Челябинск» – «Авангард» Курск – 15:00

«Калуга» – «Спартак» Кострома – 16:00

 «Кубань» – «Волгарь» – 19:00

Группа «Серебро»

7-й тур

«Иртыш» Омск – «Химик» – 12:00

«Металлург» Липецк – «Родина-2» – 16:00

«Краснодар-2» – «Торпедо» Миасс – 17:00

 «Машук-КМВ» – «Волга» Ульяновск – 17:00

«Муром» – «Динамо» Брянск – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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