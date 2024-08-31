LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Велес», «Челябинск» против курского «Авангарда»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
«Сибирь» принимает «Велес», «Челябинск» играет против курского «Авангарда».
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
7-й тур
«Сибирь» – «Велес» – 11:00
«Текстильщик» – «Ленинградец» – 15:00
«Челябинск» – «Авангард» Курск – 15:00
«Калуга» – «Спартак» Кострома – 16:00
«Кубань» – «Волгарь» – 19:00
Группа «Серебро»
7-й тур
«Иртыш» Омск – «Химик» – 12:00
«Металлург» Липецк – «Родина-2» – 16:00
«Краснодар-2» – «Торпедо» Миасс – 17:00
«Машук-КМВ» – «Волга» Ульяновск – 17:00
«Муром» – «Динамо» Брянск – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.