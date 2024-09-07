LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ», «Авангард» против «Текстильщика», «Ленинградец» примет «Калугу»

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Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

«Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ», «Авангард» против «Текстильщика», «Ленинградец» примет «Калугу».

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

8-й тур

8 сентября

«Сибирь» –  «Челябинск» – 13:00

«Авангард» Курск – «Текстильщик» – 16:00

«Спартак» Кострома – «Кубань» – 17:00

«Велес» – «Волгарь» – 17:00

9 сентября

«Ленинградец» – «Калуга» –  17:00

Группа «Серебро»

7-й тур

7 сентября

«Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ» – 14:00

8 сентября

«Родина-2» – «Волга» Ульяновск – 15:00

«Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск –16:00

«Металлург» Липецк – «Муром» – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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