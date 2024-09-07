LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ», «Авангард» против «Текстильщика», «Ленинградец» примет «Калугу»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
«Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ», «Авангард» против «Текстильщика», «Ленинградец» примет «Калугу».
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
8-й тур
8 сентября
«Сибирь» – «Челябинск» – 13:00
«Авангард» Курск – «Текстильщик» – 16:00
«Спартак» Кострома – «Кубань» – 17:00
«Велес» – «Волгарь» – 17:00
9 сентября
«Ленинградец» – «Калуга» – 17:00
Группа «Серебро»
7-й тур
7 сентября
«Торпедо» Миасс – «Машук-КМВ» – 14:00
8 сентября
«Родина-2» – «Волга» Ульяновск – 15:00
«Динамо» Брянск – «Иртыш» Омск –16:00
«Металлург» Липецк – «Муром» – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.