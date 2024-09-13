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LEON Вторая лига А. «Иртыш» принимает липецкий «Металлург»

Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.

В пятницу «Иртыш» играет с липецким «Металлургом». В субботу «Краснодар-2» принимает брянское «Динамо». В воскресенье «Калуга» встречается с курским «Авангардом».

LEON Вторая лига

Дивизион А

Группа «Золото»

9-й тур

15 сентября

«Калуга» – «Авангард» Курск – 16:00

«Текстильщик» – «Сибирь» – 16:00

«Велес» – «Челябинск» – 17:00

«Волгарь» – «Спартак» Кострома – 17:00

«Кубань» – «Ленинградец» – 19:00

Группа «Серебро»

9-й тур

13 сентября

«Иртыш» Омск – «Металлург» Липецк – 16:00

14 сентября

«Волга» Ульяновск – «Торпедо» Миасс – 16:00

«Краснодар-2» – «Динамо» Брянск – 16:00

«Родина-2» – «Муром» – 16:00

«Машук-КМВ» – «Химик» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
результаты
logoДинамо Брянск
logoМашук-КМВ
logoТекстильщик
logoАвангард Курск
logoМеталлург Липецк
logoВолга Ульяновск
logoИртыш Омск
logoСпартак Кострома
logoХимик
logoВолгарь
logoТорпедо Миасс
logoФК Челябинск
logoФК Калуга
logoКраснодар-2
logoМуром
logoВелес
logoЛенинградец
logoКубань
logoСибирь
Родина-2
logoВторая лига А
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