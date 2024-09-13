LEON Вторая лига А. «Иртыш» принимает липецкий «Металлург»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура.
В пятницу «Иртыш» играет с липецким «Металлургом». В субботу «Краснодар-2» принимает брянское «Динамо». В воскресенье «Калуга» встречается с курским «Авангардом».
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Золото»
9-й тур
15 сентября
«Калуга» – «Авангард» Курск – 16:00
«Текстильщик» – «Сибирь» – 16:00
«Велес» – «Челябинск» – 17:00
«Волгарь» – «Спартак» Кострома – 17:00
«Кубань» – «Ленинградец» – 19:00
Группа «Серебро»
9-й тур
13 сентября
«Иртыш» Омск – «Металлург» Липецк – 16:00
14 сентября
«Волга» Ульяновск – «Торпедо» Миасс – 16:00
«Краснодар-2» – «Динамо» Брянск – 16:00
«Родина-2» – «Муром» – 16:00
«Машук-КМВ» – «Химик» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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