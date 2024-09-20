Алонсо о 4:0 с «Фейеноордом»: «В Лиге чемпионов надо забивать, а также хорошо защищаться. «Байеру» нужно не сбавлять обороты в следующих матчах»
Хаби Алонсо оценил разгром «Фейеноорда» (4:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Команда сегодня сыграла очень хорошо. Мы играли зрело, несмотря на то, что атмосфера была непростой. Парни проделали отличную работу.
В Лиге чемпионов всегда надо забивать, но также нужно хорошо защищаться. Сегодня мы это тоже сделали. Теперь нужно не сбавлять обороты в следующих матчах», – сказал главный тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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