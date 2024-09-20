Алонсо о 4:0 с «Фейеноордом»: «В Лиге чемпионов надо забивать, а также хорошо защищаться. «Байеру» нужно не сбавлять обороты в следующих матчах» 

Хаби Алонсо оценил разгром «Фейеноорда» (4:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Команда сегодня сыграла очень хорошо. Мы играли зрело, несмотря на то, что атмосфера была непростой. Парни проделали отличную работу.

В Лиге чемпионов всегда надо забивать, но также нужно хорошо защищаться. Сегодня мы это тоже сделали. Теперь нужно не сбавлять обороты в следующих матчах», – сказал главный тренер «Байера ».