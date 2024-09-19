У «Барсы» 1 победа в 5 последних матчах ЛЧ в гостях
У «Барселоны» лишь одна победа в пяти последних выездных матчах Лиги чемпионов.
Сегодня команда Ханси Флика уступила «Монако» (1:2) на выезде в 1-м туре ЛЧ. Испанцы играли в меньшинстве с 10-й минуты встречи после прямой красной карточки Эрика Гарсии.
В прошлом сезоне каталонцы одолели в гостях ПСЖ (3:2) в 1/4 финала турнира, но проиграли им в домашнем матче (1:4), также оставшись в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.
До этого была выездная ничья с «Наполи» (1:1) и гостевые поражения от «Антверпена» (2:3) и «Шахтера» (0:1).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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