У «Барсы» 1 победа в 5 последних матчах ЛЧ в гостях

У «Барселоны» лишь одна победа в пяти последних выездных матчах Лиги чемпионов.

Сегодня команда Ханси Флика уступила «Монако » (1:2) на выезде в 1-м туре ЛЧ. Испанцы играли в меньшинстве с 10-й минуты встречи после прямой красной карточки Эрика Гарсии .

В прошлом сезоне каталонцы одолели в гостях ПСЖ (3:2) в 1/4 финала турнира, но проиграли им в домашнем матче (1:4), также оставшись в меньшинстве после удаления Рональда Араухо .

До этого была выездная ничья с «Наполи» (1:1) и гостевые поражения от «Антверпена» (2:3) и «Шахтера» (0:1).