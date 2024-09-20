«Монако» не проигрывает с начала сезона – 4 победы и ничья. У Головина нет результативных действий
«Монако» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне.
Сегодня монегаски обыграли «Барселону» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (2:1).
В 5 матчах с начала сезона во всех турнирах у «Монако» 4 победы и 1 ничья – с «Лансом» в Лиге 1 (1:1).
Александр Головин в нынешнем сезоне отыграл за клуб 3 матча и не отметился результативными действиями. Сегодня российский полузащитник вышел на поле в начале 2-го тайма, заменив Бубакара Камара.
22 сентября «Монако» примет «Гавр» Далера Кузяева.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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