«Монако» не проигрывает с начала сезона – 4 победы и ничья. У Головина нет результативных действий

«Монако» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

Сегодня монегаски обыграли «Барселону» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (2:1).

В 5 матчах с начала сезона во всех турнирах у «Монако » 4 победы и 1 ничья – с «Лансом» в Лиге 1 (1:1).

Александр Головин в нынешнем сезоне отыграл за клуб 3 матча и не отметился результативными действиями. Сегодня российский полузащитник вышел на поле в начале 2-го тайма, заменив Бубакара Камара.

22 сентября «Монако» примет «Гавр» Далера Кузяева.