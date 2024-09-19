Амарал о «Спартаке»: «Мы лучше без Соболева. Нужны люди, которые хотят играть за команду, он показал, что не хочет. Этот состав готов побеждать в каждом матче»

Томаш Амарал высказался об игре «Спартака» без Александра Соболева.

Экс-нападающий красно-белых перешел в «Зенит » в летнее трансферное окно.

– На что может претендовать этот состав «Спартака»?

– Он готов биться за победу в каждом матче. Я никогда не обещал титулов, но этот состав готов побеждать в каждой игре.

– Уход Соболева в команду‑конкурент – это нормально?

– Мы лучше без Соболева. В этом клубе нужны люди, которые хотят здесь находиться и играть за эту команду. Соболев показал, что он этого не хочет.

– Когда вы поняли, что Соболев не хочет этого?

– Когда он напрямую это сказал мне и тренеру, что он не чувствует мотивации.

– Это было после матча с «Оренбургом»?

– Да, – ответил спортивный директор «Спартака ».

Напомним, перед уходом Александр Соболев был отстранен от тренировок с первой командой красно-белых после поражения от «Оренбурга» (0:2) в Мир РПЛ и больше не сыграл ни в одном матче.