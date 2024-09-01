Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин не считает Okko конкурентом: «Наша первоочередная миссия – популяризация спорта в России. Суммы, которые они тратят, не окупятся платной подпиской и даже спонсорскими деньгами»

Теги серия А Италия Ла Лига бизнес телевидение Александр Тащин Матч ТВ Okko Игры БРИКС Футбол

Генпродюсер «Матч ТВ» не считает Okko конкурентом телеканала.

Александр Тащин отметил, что «Матч ТВ» – федеральный общедоступный телеканал, а бесплатный контент аудиторно никогда не сравнится с платным.

«Наша первоочередная миссия – популяризация спорта в России, и благодаря решениям государства и нашего акционера мы можем показывать спорт бесплатно, в том числе за счет продажи прямой рекламы. Да, как коммерческая организация, мы преследуем коммерческие цели, у нас тоже есть платный сегмент подписок для той аудитории, которая глубоко вовлечена в спортивный контент.

Естественно, чемпионат Италии, чемпионат Испании мы тоже приобретаем для извлечения прибыли. Но эту же прибыль мы вкладываем и в производство, например трансляции Спартакиады, тех же Игр БРИКС или чемпионата России по биатлону. Наши вложения превышают доходы от этих соревнований.

Модель Okko подразумевает осмысленную плату за развлечение. Им интересны только те соревнования, на которых он может заработать, при этом пока нет ни одного примера окупаемости этого кейса.

На мой взгляд, суммы, которые тратит Okko, нельзя окупить платной подпиской и даже спонсорскими деньгами. Доходы от спонсорства на платформе будут всегда ниже, чем на федеральном канале», – сказал Александр Тащин.

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65 комментариев
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А вы в плюс работаете?))))
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Весьма тактично считать чужие деньги публично, топовый ответ)
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+74
А моча тв чем окупается?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
На дотациях
На дотационных пососах. Гивиевна в этом профи.
+59
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+55
Заметьте, представители Окко ни разу плохого слова не сказали в адрес Матч ТВ. Вот что значит где работают профессионалы, а где вечно обиженные дорвавшиеся до тёплого места бездельники.
+48
-4
+44
Да я лучше заплачу 199р и буду смотреть евро футбол ещё и сбер звук,чем 299р и смотреть только наш чемп
+32
-2
+30
Ответ MarshalJukov
А вы в плюс работаете?))))
На дотациях
+30
-3
+27
«Матч-ТВ только одним выигранным иском у Порту окупился на 10 лет вперед», – добавил Тащин.
+20
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Ответ Nikitk@Torres
А моча тв чем окупается?
Стивен Сигал держит на своих плечах
+20
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+18
Ответ Nikitk@Torres
А моча тв чем окупается?
За счет старых китайских фильмов)
+20
-2
+18
А вы что, окупаетесь, показаывая платно российский футбол, который существует за счёт государства?
+14
-1
+13
У одних ЛЧ, все еврокубки, отборка к ЧМ, Лига наций, у этого "трансляции Спартакиады, тех же Игр БРИКС или чемпионата России по биатлону"

Запредельно фееричный, просто бесконечно )))
+11
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+9
бесплатный контент аудиторно никогда не сравнится с платным...
.
Нетфликсу пусть расскажет.
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Сидит на государственном подсосе и рассуждает о убыточности
+9
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+7
Ответ SMART789
я никогда не был защитником матч тв, но справедливости ради они столько как сберовский ОККО не тратят
У них основная трата на договора по трансляции. Сколько матч платит сотрудникам? Зарпалаты НострадамусЧердак, ЦарюГеничу которому нельзя делать замечаний. Девочкам которые в спорте разбираются лучше всех и постоянно перебивают гостей
+8
-1
+7
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
ЛЧ, АПЛ, ещё что-то. Слабо?
АПЛ ни у кого нет сейчас
+6
0
+6
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Весьма тактично считать чужие деньги публично, топовый ответ)
Легко, когда свои деньги не свои и без проблем сливаются в минус
+6
-1
+5
Ну куда им до гениев бизнеса, кормящихся и из бюджета, и из подписок
+6
-1
+5
На бесплатном Матч ТВ столько рекламы, что это скорее канал "Телемагазин" со вставками спорта, чем полноценный спортивный канал.

Им уже некуда дальше монетизироваться через рекламные слоты. Их и так 1/3 от эфирного времени в некоторые часы.

По поводу платников - я не располагаю сравнительными данными по подпискам у Матч-ТВ и ОККО, кто из них популярнее. Но субъективно - студии ОККО мне нравятся больше. От "экспертов" и комментаторов Матча уже воротит.
+4
0
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Ответ Barcelona Forever
Да я лучше заплачу 199р и буду смотреть евро футбол ещё и сбер звук,чем 299р и смотреть только наш чемп
Ещё куча фильмов можно смотреть в топ качестве
+3
0
+3
Соглашусь, Сигала с Ван Даммом на Окко не посмотришь
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Зато матч тв сидит на газовом народном достоянии не парятся,им в плюсы выходить и не снилось
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хорошо когда не нужно думать о доходах
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0
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конечно, вам же не надо об окупаемости думать за народные деньги...
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кто нить ваще реально понимает как так вышло, что права на показ лалиги, которые были до 27 года у окко, вжух, и оказались у матча?
и причем тут конкуренция?
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7 ярдов чистого убытка Газпром-Медиа за 1 полугодие 2024го тому подтверждение
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Кому кому, но не Матч тв говорить что то про окупаемость
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Футбол 1,2,3 в общий доступ, так для популяризации
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Если ваша цель такова, то за 9 лет вы полностью провалились
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Ответ Евгений Сидоров
Заметьте, представители Окко ни разу плохого слова не сказали в адрес Матч ТВ. Вот что значит где работают профессионалы, а где вечно обиженные дорвавшиеся до тёплого места бездельники.
На ОККО-все профи и комментаторов-истеричек,типа Генича и Чердака-НЕТ)))199 рублей в месяц,еще и первый за 1 рубль-это копейки за отличный контент!Если бы Матч не дотировали-они бы,уже закрылись давно,может,только Премьер бы выжил?..Получить всю базу от "НТВ-Плюс" и так все заговнять-только гос.канал может)))
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