Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин не считает Okko конкурентом: «Наша первоочередная миссия – популяризация спорта в России. Суммы, которые они тратят, не окупятся платной подпиской и даже спонсорскими деньгами»

Генпродюсер «Матч ТВ» не считает Okko конкурентом телеканала.

Александр Тащин отметил, что «Матч ТВ» – федеральный общедоступный телеканал, а бесплатный контент аудиторно никогда не сравнится с платным.

«Наша первоочередная миссия – популяризация спорта в России, и благодаря решениям государства и нашего акционера мы можем показывать спорт бесплатно, в том числе за счет продажи прямой рекламы. Да, как коммерческая организация, мы преследуем коммерческие цели, у нас тоже есть платный сегмент подписок для той аудитории, которая глубоко вовлечена в спортивный контент.

Естественно, чемпионат Италии, чемпионат мы тоже приобретаем для извлечения прибыли. Но эту же прибыль мы вкладываем и в производство, например трансляции Спартакиады, тех же Игр БРИКС или чемпионата России по биатлону. Наши вложения превышают доходы от этих соревнований.

Модель Okko подразумевает осмысленную плату за развлечение. Им интересны только те соревнования, на которых он может заработать, при этом пока нет ни одного примера окупаемости этого кейса.

На мой взгляд, суммы, которые тратит Okko, нельзя окупить платной подпиской и даже спонсорскими деньгами. Доходы от спонсорства на платформе будут всегда ниже, чем на федеральном канале», – сказал .