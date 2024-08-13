Пользователи Okko жаловались на проблемы с трансляцией квалификации ЛЧ. Компания сообщила о «временной неполадке»

Пользователи Okko жаловались на проблемы с трансляцией.

Проблемы возникли во время показа матчей квалификации чемпионов.

Один из пользователей в комментариях в группе Okko во «ВКонтакте» написал, что у него выдает «ошибку 429801». Другие пользователи заявили, что сталкивались с такими же проблемами.

Еще один пользователь также пожаловался на то, что у него пропала кнопка «смотреть трансляцию».

В Okko на жалобу отвечали: «Возникла временная неполадка, но сейчас все должно работать. Попробуйте перезагрузить страницу или перезапустить приложение».

⚡ Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, ЛЕ и ЛК на 3 года.