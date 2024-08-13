Пользователи Okko жаловались на проблемы с трансляцией квалификации ЛЧ. Компания сообщила о «временной неполадке»
Пользователи Okko жаловались на проблемы с трансляцией.
Проблемы возникли во время показа матчей квалификации Лиги чемпионов.
Один из пользователей в комментариях в группе Okko во «ВКонтакте» написал, что у него выдает «ошибку 429801». Другие пользователи заявили, что сталкивались с такими же проблемами.
Еще один пользователь также пожаловался на то, что у него пропала кнопка «смотреть трансляцию».
В Okko на жалобу отвечали: «Возникла временная неполадка, но сейчас все должно работать. Попробуйте перезагрузить страницу или перезапустить приложение».
⚡ Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, ЛЕ и ЛК на 3 года.
Но спустя столько лет так отвратительно работать - это надо постараться
по сравнению с трансляциями Матч Тв, которые тоже смотрел через интернет.