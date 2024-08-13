Пользователи Okko жаловались на проблемы с трансляцией квалификации ЛЧ. Компания сообщила о «временной неполадке»

Теги Лига чемпионов УЕФА телевидение Okko Футбол

Пользователи Okko жаловались на проблемы с трансляцией.

Проблемы возникли во время показа матчей квалификации Лиги чемпионов.

Один из пользователей в комментариях в группе Okko во «ВКонтакте» написал, что у него выдает «ошибку 429801». Другие пользователи заявили, что сталкивались с такими же проблемами.

Еще один пользователь также пожаловался на то, что у него пропала кнопка «смотреть трансляцию».

В Okko на жалобу отвечали: «Возникла временная неполадка, но сейчас все должно работать. Попробуйте перезагрузить страницу или перезапустить приложение».

⚡ Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, ЛЕ и ЛК на 3 года.

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41 комментарий
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Зато кнопка "оплатить", никогда не пропадает там)
+68
-1
+67
Ответ Егор Годин
Я понимаю еще были проблемы, когда только начали показывать АПЛ Но спустя столько лет так отвратительно работать - это надо постараться
Да ладно) зато сколько довольных было после того, как права у матч ТВ закончились)
+38
-2
+36
Ответ red hikkikomori
Комментарий скрыт
а вот Матч ТВ мог транслировать и для колхозников со старым телеком и интернет там вообще не нужен был.
+35
-1
+34
Я понимаю еще были проблемы, когда только начали показывать АПЛ
Но спустя столько лет так отвратительно работать - это надо постараться
+35
-5
+30
У них это "временные неполадки" каждый день,каждый турнир, каждый матч
+24
-2
+22
Подтверждаю! Столкнулся с теми же проблемами. И ошибку под тем же номером выдавало (в браузере), и кнопка "смотреть трансляцию" в приложении на Смарт ТВ отсутствовала.
+17
0
+17
хахаха, говно Окко!
+17
-3
+14
Ответ Дядя ТУРА
Я смотрел матчи и никаких проблем. У пользователей часто у самих интернет на солярке работает, а виноваты другие
Нормально все с интернетом, но в карточке матча не было кнопки "смотреть трансляцию". Трансляция okko.футбол зато работала нормально
+12
-1
+11
А как довольны были хомячки, когда еврокубки у Матча забрали)
+10
-1
+9
То ли уже будет, прошлым году с Классико ложанулись от большего наплыва зрителей, групповой этап начнется вообще коллапс будет
+7
0
+7
Ответ Overkiller
А вот с оплатой там вообще лютый прикол. У других сервисов ты можешь купить несколько кодов активации, вбить их и подписка продляется на столько сколько ты активировал. С Окко такой дурдомище что я просто офигел совершенно. Купил два кода по акции на 12 месяцев, первый активировался, а второй ни в какую. Через ТП Окко оказалось что активировать второй можно только после окончания срока действия первого. А теперь самый сок - первый действует до июля 2025, а второй можно активировать только до февраля 2025. Т.е. его невозможно использовать в принципе и Окко ПО БАРАБАНУ - решайте вопрос с красным магазином как хотите сами. Третью неделю воюю.
Это же очевидно все должно было быть
+6
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Во время ЧЕ-24 приходишь домой поздно ночью, включаешь ОККО и пытаешься посмотреть матч с самого начала... А нееет, Окко ррраз и с 67-й минуты включился, к примеру. Хотя матч уже кончился и точно не на прямой эфир перескочил...
+5
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+5
ВК, на тебя вся надежда в новом еврокубковом сезоне
+5
-1
+4
А я бы хотел пожаловаться на абсолютно бездарный и некомпетентный комментарий в матче Фенера.
+5
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Я даже не собираюсь за деньги смотреть ЛЧ. Тем более, если за деньги у тебя ещё всё и зависает.
+6
-2
+4
Денюжки взад.
+3
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+3
Ответ nikitosdaipoltos
Да ладно) зато сколько довольных было после того, как права у матч ТВ закончились)
кто в здравом уме мог этому радоваться кроме сотрудников Окко?
+3
0
+3
Ответ brace
Зато кнопка "оплатить", никогда не пропадает там)
А вот с оплатой там вообще лютый прикол. У других сервисов ты можешь купить несколько кодов активации, вбить их и подписка продляется на столько сколько ты активировал. С Окко такой дурдомище что я просто офигел совершенно. Купил два кода по акции на 12 месяцев, первый активировался, а второй ни в какую. Через ТП Окко оказалось что активировать второй можно только после окончания срока действия первого. А теперь самый сок - первый действует до июля 2025, а второй можно активировать только до февраля 2025. Т.е. его невозможно использовать в принципе и Окко ПО БАРАБАНУ - решайте вопрос с красным магазином как хотите сами. Третью неделю воюю.
+6
-3
+3
Да не может быть! Это еще группа не началась. А я предупреждал еще весной.
+5
-2
+3
Было дело 10 мин трансляции не было
+3
0
+3
Где-то уже было
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Я смотрел матчи и никаких проблем. У пользователей часто у самих интернет на солярке работает, а виноваты другие
Проблемы были, пофиксили к 15 минуте матчей
+2
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Ответ Дядя ТУРА
Я смотрел матчи и никаких проблем. У пользователей часто у самих интернет на солярке работает, а виноваты другие
Вырубало раз 10 на матче Фенербахче. Просто чёрный экран. Приставкa apple tv. На телефоне аналогично.
+2
0
+2
Всего два пользователя ?) В комментариях ВК можно вообще много новостных сюжетов насобирать
+7
-5
+2
В России видимо стриминг пока еще не способен вести онлайн трансляции на большую аудиторию. Хотя ведь аудитория то и не большая... ОККО лажает, если не ошибаюсь, с третьего дня показа АПЛ (МЮ Челси 4 0). Хоть самому нравится такой формат и плачу за подписку, но сколько лет они не могут решить те же самые проблемы.
+2
0
+2
Хорошее начало. Уверен, ничего не изменится. Только больше таких ошибок будет
+2
0
+2
Я нажимал на "смотреть трансляцию" во вкладке матча Фенербахче - Лилль и сайт вообще никак не реагировал. То есть нажатие было, а реакции от сайта никакой.
+2
0
+2
сколько же ботов сберОкко в комментах. Похоже сотрудников заставили отрабатывать.
+1
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А на Евро была убогая картинка, а не FHD. Вероятно не у всех, но у очень многих. С пк и телефона это еще сносно смотрелось, а с ТВ очень сильная разница
по сравнению с трансляциями Матч Тв, которые тоже смотрел через интернет.
+1
0
+1
Ну это только начало. Те или иные проблемы с трансляциями есть со времен их трансляций Англии и Ла Лиги
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