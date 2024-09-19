Футболку «Атланты» с фамилией Миранчука подарили рэперу Offset. Алексей – «большой поклонник» музыканта

Рэперу Offset подарили футболку «Атланты» с фамилией Алексея Миранчука.

В матче МЛС против «Интер Майами » (1:1) российский полузащитник забил свой первый гол в составе «Атланты».

Сегодня официальный аккаунт МЛС опубликовал фото рэпера с футболкой Миранчука.

«Алексей Миранчук – большой поклонник Offset. Поэтому он должен был подарить ему свою футболку», – говорится в сообщении пресс-службы МЛС.

Фото: x.com/MLS

Миранчук о переходе в «Атланту»: «Кто-то во Вселенной решил привести меня сюда, похоже. Всегда слушал рэперов из Атланты, и вот теперь я здесь»