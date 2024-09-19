Артига про 1:5 от «Локо»: «На месте президента «Химок» уволил бы всех – команду, тренера, переводчика, пресс-атташе. Хуже, чем сегодня, быть не может»

Франк Артига эмоционально высказался о разгроме «Химок» в матче с «Локомотивом».

В матче 4-го тура Пути РПЛ подмосковная команда уступила со счетом 1:5.

– До матча были слухи о вашей отставке. Говорят, вам дали несколько матчей. Есть ли в этом какая‑то правда? И как вы себя чувствуете в клубе сейчас?

– Если бы я был президентом клуба, я бы после второго тайма отправил в отставку всех: и тренера, и команду, и переводчика, и пресс‑атташе.

Но у нас есть следующий матч, он будет за 6 очков или даже больше. Думаю, это ключевой момент в сезоне. Только об этом сейчас думаю. Потому что хуже, чем сегодня, быть не может, – сказал главный тренер «Химок».