«Химки» проиграли 4 матча подряд с общим счетом 1:14. У клуба нет побед 8 игр кряду
«Химки» продлили серию без побед до восьми матчей.
Сегодня подмосковный клуб уступил «Локомотиву» (1:5) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По итогам встречи он занимает 3-е место в турнирной таблице группы B.
Таким образом, команда Франка Артиги проиграла 4 матча подряд с общим счетом 1:14 и не побеждает в 8 последних матчах Мир РПЛ и Кубка.
До этого клуб не набрал очков против «Акрона» (0:3), ЦСКА (0:2), «Локомотива» (0:4), «Пари НН» (0:1), «Ростова» (1:3) и сыграл вничью с «Ахматом» (3:3) и «Зенитом» (1:1).
Последняя победа «Химок» датируется 3 августа, тогда команда обыграла «Рубин» (3:2) в Премьер-лиге.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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