«Химки» проиграли 4 матча подряд с общим счетом 1:14. У клуба нет побед 8 игр кряду

«Химки» продлили серию без побед до восьми матчей.

Сегодня подмосковный клуб уступил «Локомотиву » (1:5) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. По итогам встречи он занимает 3-е место в турнирной таблице группы B.

Таким образом, команда Франка Артиги проиграла 4 матча подряд с общим счетом 1:14 и не побеждает в 8 последних матчах Мир РПЛ и Кубка.

До этого клуб не набрал очков против «Акрона» (0:3), ЦСКА (0:2), «Локомотива» (0:4), «Пари НН» (0:1), «Ростова» (1:3) и сыграл вничью с «Ахматом» (3:3) и «Зенитом» (1:1).

Последняя победа «Химок» датируется 3 августа, тогда команда обыграла «Рубин» (3:2) в Премьер-лиге.