«Локомотив» и «Ростов» вышли в плей-офф Кубка России

«Локомотив» и «Ростов» выступят в плей-офф Фонбет Кубка России.

В матче 4-го тура Пути РПЛ команда Михаила Галактионова крупно обыграла «Химки» (5:1) и гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Локомотив » возглавляет группу B, набрав 12 очков.

«Ростов » идет на 2-м месте, набрав 9 очков – за 2 тура до конца групповой стадии команда Валерия Карпина не опустится ниже 3-го места, позволяющего попасть в плей-офф Пути регионов. Третьими в группе с 3 очками идут «Химки ».

Замыкает таблицу группы B «Оренбург », не набравший ни одного очка.