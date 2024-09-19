«Локомотив» и «Ростов» вышли в плей-офф Кубка России
«Локомотив» и «Ростов» выступят в плей-офф Фонбет Кубка России.
В матче 4-го тура Пути РПЛ команда Михаила Галактионова крупно обыграла «Химки» (5:1) и гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Локомотив» возглавляет группу B, набрав 12 очков.
«Ростов» идет на 2-м месте, набрав 9 очков – за 2 тура до конца групповой стадии команда Валерия Карпина не опустится ниже 3-го места, позволяющего попасть в плей-офф Пути регионов. Третьими в группе с 3 очками идут «Химки».
Замыкает таблицу группы B «Оренбург», не набравший ни одного очка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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