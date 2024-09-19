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  • Галактионов о 5 голах «Химкам» после перерыва: «Не совсем понравился 1-й тайм, во 2-м – совершенно другое качество игры. «Локо» надо начинать именно так»
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Галактионов о 5 голах «Химкам» после перерыва: «Не совсем понравился 1-й тайм, во 2-м – совершенно другое качество игры. «Локо» надо начинать именно так»

Михаил Галактионов доволен пятью голами в ворота «Химок» за 25 минут 2-го тайма.

– Не совсем понравился первый тайм с точки зрения организации игры. Поговорили на эту тему в перерыве и увидели, что совершенно другое качество во втором тайме. Нам надо начинать матчи с первых минут именно так.

Нужно улучшать качество от матча к матчу. Вне зависимости от того, какие футболисты выходят на поле. Мы хотим улучшать качество внутри команды.

– Как оцените дебют новичков?

– Что касается Сесара, он хорошо адаптировался, его ребята хорошо приняли. А гол добавит ему положительных эмоций. Понятно, что есть моменты, которые еще надо шлифовать. Положительные моменты мы все отметили.

Эдгар тоже значительно усилил игру на фланге. Остроты, которую он дал, нам не хватало в первом тайме.

Салтыкова вы выпустили в старте, но снова поменяли в перерыве. Почему?

– Это диктовал ход игры. Есть игра, есть состояние игрока. У нас нет плана, что кто‑то будет играть определенное время. Ход игры диктовал, что нам нужно усиление на этой позиции. Выпустили Севикяна.

Надо из себя доставать все силы каждый матч. Молодым игрокам свойственна нестабильность. Перепады случаются, мы с пониманием относимся. Даже когда у ребят не все получается, – сказал главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoСесар Монтес
logoЭдгар Севикян
logoНикита Салтыков
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