«Реал» – фаворит в борьбе за Виртца, «Бавария» и «Ман Сити» также претендуют на хавбека. «Баейер» может получить 150 млн евро (Sport Bild)
«Реал» считается фаворитом в борьбе за трансфер Флориана Виртца.
По информации Sport Bild, «Байер» может рассчитывать на сумму в 150 млн евро в случае продажи хавбека следующим летом.
Среди претендентов на подписание футболиста также называются «Манчестер Сити» и «Бавария».
С подробной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Bild
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