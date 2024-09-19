«Реал» – фаворит в борьбе за Виртца, «Бавария» и «Ман Сити» также претендуют на хавбека. «Баейер» может получить 150 млн евро (Sport Bild)

«Реал» считается фаворитом в борьбе за трансфер Флориана Виртца.

По информации Sport Bild, «Байер » может рассчитывать на сумму в 150 млн евро в случае продажи хавбека следующим летом.

Среди претендентов на подписание футболиста также называются «Манчестер Сити » и «Бавария ».

С подробной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться по ссылке .