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  • «Реал» – фаворит в борьбе за Виртца, «Бавария» и «Ман Сити» также претендуют на хавбека. «Баейер» может получить 150 млн евро (Sport Bild)
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«Реал» – фаворит в борьбе за Виртца, «Бавария» и «Ман Сити» также претендуют на хавбека. «Баейер» может получить 150 млн евро (Sport Bild)

«Реал» считается фаворитом в борьбе за трансфер Флориана Виртца.

По информации Sport Bild, «Байер» может рассчитывать на сумму в 150 млн евро в случае продажи хавбека следующим летом.

Среди претендентов на подписание футболиста также называются «Манчестер Сити» и «Бавария».

С подробной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Bild
logoБавария
logoБайер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
возможные трансферы
деньги
logoФлориан Виртц
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