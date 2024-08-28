«Бавария» хочет перехватить Виртца у «Реала» в 2025-м. Стартовая цена хавбека – 120 млн евро (Relevo)

Два топ-клуба намерены приобрести Флориана Виртца следующим летом.

Как пишет Relevo, « » поборется с « » за подписание немецкого полузащитника летом 2025 года.

По словам источника, в следующем году руководство «Баварии» сделает все возможное, чтобы привести Виртца в клуб.

«Реал» также намерен заполучить хавбека, но для этого, в соответствии с политикой «бланкос» последних лет, необходимо, чтобы игрок отверг других претендентов и захотел перейти именно в мадридский клуб. «Реал» не хочет превращать переговоры в аукцион.

Стартовая цена за – 120 млн евро, но « » не скрывает, что хотел бы сохранить игрока. Его контракт с чемпионами Германии рассчитан до 2027-го.

Прошлый сезон Виртц закончил с 18 голами и 20 результативными передачами.