«Бавария» хочет перехватить Виртца у «Реала» в 2025-м. Стартовая цена хавбека – 120 млн евро (Relevo)

Теги Бавария Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Флориан Виртц Футбол

Два топ-клуба намерены приобрести Флориана Виртца следующим летом.

Как пишет Relevo, «Бавария» поборется с «Реалом» за подписание немецкого полузащитника летом 2025 года.

По словам источника, в следующем году руководство «Баварии» сделает все возможное, чтобы привести Виртца в клуб. 

«Реал» также намерен заполучить хавбека, но для этого, в соответствии с политикой «бланкос» последних лет, необходимо, чтобы игрок отверг других претендентов и захотел перейти именно в мадридский клуб. «Реал» не хочет превращать переговоры в аукцион.

Стартовая цена за Виртца – 120 млн евро, но «Байер» не скрывает, что хотел бы сохранить игрока. Его контракт с чемпионами Германии рассчитан до 2027-го.

Прошлый сезон Виртц закончил с 18 голами и 20 результативными передачами.

14 комментариев
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Ответ ОттоДракула
Бавария никогда столько не даст.
Для Баварии это будет игрок поколения поэтому не исключено что раскошелятся
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Тут, конечно, от Вирца всё зависит. Хорошее у него положение
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Ответ ОттоДракула
Бавария никогда столько не даст.
За 30-летнего магнита для трофеев отдали же сотку. Почему тут не дадут?
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Бавария никогда столько не даст.
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Большие сомнения, что Бавария готова столько заплатить.
Хотя после Кейна, за которого отдала то-ли 95, то ли 100 лямов ....все может быть.

А для Реала ...деньги найдутся..
А вот по месту ... рядом с Беллингемом ?
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Бавария видимо планирует его вместо уходящего в следующем году Мюллера, игрок знаковый, могут и раскошелиться. От самого Виртца будет зависеть, скорее всего.
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У Бавария кишка тонка выскочить по разам с Мадридом за нужного игрока, скорее возьмут плохо лежащего бедолагу вроде Кейна или Олисе
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Он исключительный талант, нет вопросов.
Есть только один вопрос - ЗАЧЕМ ОН РЕАЛУ?? И куда его вообще поставить? Кого выгнать?
Интересные конечно вбросы бывают))
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Вирц очень талантливый игрок. Это понятно что гранды интересуются им.
Значит ему предстоит сложный выбор.
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С одной стороны жуть как хочется увидеть его в Баварии, с другой полностью закрыть дорогу Ваннеру. Или 3 десятки Нагеля попробовать?
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Ответ ОттоДракула
Бавария никогда столько не даст.
Других цен не будет. Времена меняются.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Большие сомнения, что Бавария готова столько заплатить. Хотя после Кейна, за которого отдала то-ли 95, то ли 100 лямов ....все может быть. А для Реала ...деньги найдутся.. А вот по месту ... рядом с Беллингемом ?
Вирца рядом с Джудом? Восьмёркой что ли? Я больше поверю в то, что на банку сядет Джуд, нежели Феде. Вальверде - это абсолютно незаменимый игрок в нынешнем Реале, который должен играть всегда. Вирцу не будет места в Мадриде, пока кто-то не уйдёт - Родриго, например.
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Ответ Шамиль Магомедов
Он исключительный талант, нет вопросов. Есть только один вопрос - ЗАЧЕМ ОН РЕАЛУ?? И куда его вообще поставить? Кого выгнать? Интересные конечно вбросы бывают))
Не похоже на вброс. Это не первая подобная новость как от испанской прессы, так и от немецкой. Согласен, что Вирцу сейчас нет места в команде. Уход Родриго и/или Гюлера даст немцу место в основе, но стоит ли он таких жертв?
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