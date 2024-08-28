«Бавария» хочет перехватить Виртца у «Реала» в 2025-м. Стартовая цена хавбека – 120 млн евро (Relevo)
Два топ-клуба намерены приобрести Флориана Виртца следующим летом.
Как пишет Relevo, «Бавария» поборется с «Реалом» за подписание немецкого полузащитника летом 2025 года.
По словам источника, в следующем году руководство «Баварии» сделает все возможное, чтобы привести Виртца в клуб.
«Реал» также намерен заполучить хавбека, но для этого, в соответствии с политикой «бланкос» последних лет, необходимо, чтобы игрок отверг других претендентов и захотел перейти именно в мадридский клуб. «Реал» не хочет превращать переговоры в аукцион.
Стартовая цена за Виртца – 120 млн евро, но «Байер» не скрывает, что хотел бы сохранить игрока. Его контракт с чемпионами Германии рассчитан до 2027-го.
Прошлый сезон Виртц закончил с 18 голами и 20 результативными передачами.
Хотя после Кейна, за которого отдала то-ли 95, то ли 100 лямов ....все может быть.
А для Реала ...деньги найдутся..
А вот по месту ... рядом с Беллингемом ?
Есть только один вопрос - ЗАЧЕМ ОН РЕАЛУ?? И куда его вообще поставить? Кого выгнать?
Интересные конечно вбросы бывают))
Значит ему предстоит сложный выбор.