«Монако» разработал план сдерживания Ямаля. На фланг 17-летнего вингера «Барсы» перейдет Вандерсон (Diario Sport)
«Монако» придумал, как попытаться сдержать Ламина Ямаля.
Клуб Лиги 1 сегодня встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
Diario Sport сообщает, что главный тренер монегасков Ади Хюттер разработал специальный план противодействия 17-летнему вингеру «блауграны». Одной из особенностей станет перевод Вандерсона, обычно играющего в защите справа, на левый фланг. Бразилец должен будет остановить испанца, сделавшего 18 результативных действий в последних 20 играх за сборную и клуб.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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