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  • «Монако» разработал план сдерживания Ямаля. На фланг 17-летнего вингера «Барсы» перейдет Вандерсон (Diario Sport)
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«Монако» разработал план сдерживания Ямаля. На фланг 17-летнего вингера «Барсы» перейдет Вандерсон (Diario Sport)

«Монако» придумал, как попытаться сдержать Ламина Ямаля.

Клуб Лиги 1 сегодня встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

Diario Sport сообщает, что главный тренер монегасков Ади Хюттер разработал специальный план противодействия 17-летнему вингеру «блауграны». Одной из особенностей станет перевод Вандерсона, обычно играющего в защите справа, на левый фланг. Бразилец должен будет остановить испанца, сделавшего 18 результативных действий в последних 20 играх за сборную и клуб.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoМонако
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАди Хюттер
logoВандерсон де Оливейра
logoЛамин Ямаль
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