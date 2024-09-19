«Монако» разработал план сдерживания Ямаля. На фланг 17-летнего вингера «Барсы» перейдет Вандерсон (Diario Sport)

«Монако» придумал, как попытаться сдержать Ламина Ямаля.

Клуб Лиги 1 сегодня встретится с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

Diario Sport сообщает, что главный тренер монегасков Ади Хюттер разработал специальный план противодействия 17-летнему вингеру «блауграны». Одной из особенностей станет перевод Вандерсона , обычно играющего в защите справа, на левый фланг. Бразилец должен будет остановить испанца, сделавшего 18 результативных действий в последних 20 играх за сборную и клуб.