Криштиану Роналду: «Вижу в Ямале большой талант. Думаю, он станет одним из лучших игроков поколения»

Криштиану Роналду высоко отозвался о Ламине Ямале.

«Вижу в Ямале большой талант.

Надеюсь, у него не будет проблем в будущем, и я думаю, что он станет одним из лучших в этом поколении», – сказал форвард «Аль-Насра» в эфире ютуб-канала.