Криштиану Роналду: «Вижу в Ямале большой талант. Думаю, он станет одним из лучших игроков поколения»
Криштиану Роналду высоко отозвался о Ламине Ямале.
«Вижу в Ямале большой талант.
Надеюсь, у него не будет проблем в будущем, и я думаю, что он станет одним из лучших в этом поколении», – сказал форвард «Аль-Насра» в эфире ютуб-канала.
Опубликовано: Sports
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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