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«Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита», он имеет возможности, амбиции конкурировать на равных». Арустамян о борьбе за титул

Нобель Арустамян оценил влияние летних трансферов на борьбу в Мир РПЛ.

– Насколько сильно может, на ваш взгляд, вырасти конкуренция в РПЛ?

– «Спартак» ставит цель отобрать чемпионство у «Зенита». Мне кажется, это очевидно всем. Клуб имеет возможности, амбиции конкурировать с «Зенитом» на равных. По остальным командам не знаю.

Что касается Гуарирапы, ЦСКА как раз испытывает наибольшие проблемы из всех топ-клубов. У них практически нет свободных денег. Армейцам нужно сделать слишком много усилий, чтобы купить одного футболиста.

Есть шесть команд, которые плюс-минус будут конкурировать между собой. Выделяется «Зенит», дальше в первую очередь «Спартак» и «Динамо», затем «Краснодар», следом «Локомотив» с ЦСКА. На мой взгляд, на разных этапах сезона эти команды могут бороться за первое место.

– Может повториться такая драматичная концовка, как в прошлом сезоне?

– Прошлый сезон по интриге сложно переплюнуть. Ситуация уникальная, когда три команды могли завоевать чемпионство в последнем туре, а две из них играли в одном матче, – сказал журналист.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoНобель Арустамян
logoСпорт-Экспресс
logoСауль Гуарирапа
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