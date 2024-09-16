«Спартак» владеет мячом 64% времени в этом сезоне РПЛ. Это рекорд с момента сбора статистики
«Спартак» установил рекорд по среднему владению мячом в этом сезоне Мир РПЛ.
По данным Opta, команда Деяна Станковича владеет мячом в среднем 64%. Это лучший показатель в лиге как минимум за последние 15 сезонов, когда доступна эта статистика.
Приводятся следующие цифры: 64% – «Спартак» в сезоне-2024/25;
63% – «Зенит» в сезоне-2023/24;
63% – «Зенит» в сезоне-2022/23;
62% – «Спартак» в 2010 году;
61% – «Краснодар» в сезоне-2018/19.
Также отмечается, что по среднему количеству точных передач за матч (477) «Спартак» уступает только «Зениту» образца прошлого и позапрошлого сезонов (497 и 493).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Opta Sports
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