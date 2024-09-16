«Спартак» владеет мячом 64% времени в этом сезоне РПЛ. Это рекорд с момента сбора статистики

«Спартак» установил рекорд по среднему владению мячом в этом сезоне Мир РПЛ.

По данным Opta, команда Деяна Станковича владеет мячом в среднем 64%. Это лучший показатель в лиге как минимум за последние 15 сезонов, когда доступна эта статистика.

Приводятся следующие цифры: 64% – «Спартак» в сезоне-2024/25;

63% – «Зенит» в сезоне-2023/24;

63% – «Зенит» в сезоне-2022/23;

62% – «Спартак » в 2010 году;

61% – «Краснодар » в сезоне-2018/19.

Также отмечается, что по среднему количеству точных передач за матч (477) «Спартак» уступает только «Зениту » образца прошлого и позапрошлого сезонов (497 и 493).