Андрей Лунев: «С «Зенитом» можно играть, он не доминирует, как это было. «Динамо» не уступило им по игре»

Андрей Лунев высказался о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.

«Как показывают игры, с ними можно играть. Они не так прямо доминируют, как это было до этого.

Понятное дело, что, если они забивают на первых минутах, потом тяжело. Но мы в матче с ними не проиграли по игре. Ок, по счету [1:0] да. Но по игре у них не было явных стопроцентных моментов. У них были подходы, и у нас тоже.

Посмотрим, сейчас весело в РПЛ – есть команды интересные: «Локомотив », «Спартак », ЦСКА , «Зенит», мы…» – сказал вратарь «Динамо ».

После восьми туров «Зенит » лидирует в Мир РПЛ с 20 очками. У бело-голубых 16 очков, они занимают 4-е место в турнирной таблице.