Андрей Лунев: «С «Зенитом» можно играть, он не доминирует, как это было. «Динамо» не уступило им по игре»
Андрей Лунев высказался о конкуренции с «Зенитом» в чемпионате России.
«Как показывают игры, с ними можно играть. Они не так прямо доминируют, как это было до этого.
Понятное дело, что, если они забивают на первых минутах, потом тяжело. Но мы в матче с ними не проиграли по игре. Ок, по счету [1:0] да. Но по игре у них не было явных стопроцентных моментов. У них были подходы, и у нас тоже.
Посмотрим, сейчас весело в РПЛ – есть команды интересные: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», мы…» – сказал вратарь «Динамо».
После восьми туров «Зенит» лидирует в Мир РПЛ с 20 очками. У бело-голубых 16 очков, они занимают 4-е место в турнирной таблице.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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