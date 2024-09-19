Руслан Нигматуллин: «Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь»

25-летний полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну высказался об отношении к последним товарищеским матчам сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться».

«Глушенков, как всегда, взрывает медиапространство. Лучше бы он взрывал футбольное. Нобель умеет разговаривать так, чтобы потом у футболиста возникли проблемы, но игрок должен сам думать, что говорит.

У Глушенкова было неуважение к болельщикам, а сейчас он продолжает проявлять неуважение к главному тренеру сборной России Карпину. Чем больше будет таких высказываний, тем меньше шансов попасть в сборную России при Валерии Георгиевиче Карпине.

Должна быть субординация, когда тренер — уважаемая и непререкаемая персона в команде и футбольной иерархии. Не к лицу молодому парню выкидывать такие неуважительные фразы.

Есть предположение, что Глушенков привык играть в футбол за деньги. А в сборной играют за честь. Это является мечтой любого футболиста с самого детства. Возможно, решение Глушенкова основано на том, что в сборной не платят, а он будет тренироваться там, где платят», – сказал экс-вратарь сборной России.