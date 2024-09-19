Боярский о словах Глушенкова про сборную: «Поддерживаю его позицию. Игрок должен выбирать максимально хороших партнеров»

Михаил Боярский поддержал позицию Максима Глушенкова о сборной России.

25-летний полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну высказался об отношении к последним товарищеским матчам сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться».

«Не удивляют слова Глушенкова о сборной России. Я считаю, что игрок должен выбирать максимально хороших партнеров.

Лучше спросить его, почему так считает. Но я поддерживаю его позицию», – сказал народный артист России.

Депутат Свищев о словах Глушенкова про сборную: «Провокационные высказывания, может, даже иноагента. Неуважение к стране. РФС пора предусмотреть взыскания за действия, порочащие команду»