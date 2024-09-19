Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Все правильно сказал. Так каждый второй футболист считает»

Александр Мостовой поддержал Максима Глушенкова после его слов о сборной России.

25-летний полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну высказался об отношении к последним товарищеским матчам сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться».

«А что, Глушенков все правильно сказал про игры сборной. И он же это про матчи с Вьетнамом и Таиландом говорит, а не в целом. То же, что и я всегда говорил.

Так каждый второй футболист считает, на самом деле», – сказал бывший полузащитник сборной России и «Сельты».