Глушенков о желаемых кроссовках: «Nike в коллаборации с Dior, миллион рублей. Но я себе точно не куплю – если кто-то подарит, будет классно»

Максим Глушенков рассказал, о каких кроссовках мечтает.

– Ты говорил, что у тебя гигантское количество кроссовок. А есть те кроссовки, о которых ты мечтаешь?

– Nike, коллаборация с Dior. Но я не куплю себе их сам.

– Ждешь подарка? Или как?

– Если мне кто-то подарит, будет классно. Сам я их точно не куплю.

– Сколько они стоят?

– Миллион рублей – высокие. Короткие, наверное, дешевле.

– То есть стоят 10 тысяч евро?

– Да.

– Как говорят, это твоя одна голевая передача.

– Ну, я за один миллион не позволю себе кроссовки купить.

– Одна голевая передача.

– Да ну все равно. Какая разница? – сказал футболист «Зенита » в интервью Нобелю Арустамяну.