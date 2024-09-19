Глушенков о желаемых кроссовках: «Nike в коллаборации с Dior, миллион рублей. Но я себе точно не куплю – если кто-то подарит, будет классно»
Максим Глушенков рассказал, о каких кроссовках мечтает.
– Ты говорил, что у тебя гигантское количество кроссовок. А есть те кроссовки, о которых ты мечтаешь?
– Nike, коллаборация с Dior. Но я не куплю себе их сам.
– Ждешь подарка? Или как?
– Если мне кто-то подарит, будет классно. Сам я их точно не куплю.
– Сколько они стоят?
– Миллион рублей – высокие. Короткие, наверное, дешевле.
– То есть стоят 10 тысяч евро?
– Да.
– Как говорят, это твоя одна голевая передача.
– Ну, я за один миллион не позволю себе кроссовки купить.
– Одна голевая передача.
– Да ну все равно. Какая разница? – сказал футболист «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну.
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
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