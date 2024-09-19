Гути: «Этот «Реал» лучше, чем команда «галактикос». Игроки очень хороши и молоды, они ознаменуют эпоху»

Гути считает нынешний «Реал» лучше команды периода «галактикос».

«Галактикос» называли состав «Мадрида » в начале нулевых, когда в клубе играли такие звезды, как Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу и другие.

– Как вам старт «Реала» в этом сезоне?

– Со взлетами и падениями. Не только в плане игры, но и в плане набора очков. Они отстают от «Барселоны» на четыре очка, это не очень хорошее начало.

– Было много ожиданий от этой команды и Мбаппе, их часто сравнивали с «галактикос».

– Эта команда лучше, чем «галактикос». Игроки очень хороши и очень молоды. Они ознаменуют эпоху в «Реале».

– В эпоху «галактикос» было не так много успехов, были проблемы в обороне, несмотря на большой потенциал в атаке. Вы не боитесь, что это повторится?

– В составе «галактикос» было много неприкосновенных игроков, которые должны были играть всегда. Сейчас Анчелотти всегда делает лучшее для своей команды. Анчелотти – очень умный тренер, и он извлечет максимум из этой команды, – сказал бывший полузащитник «Реала», игравший в команде в период «галактикос».

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