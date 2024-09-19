Роналдо: «Слава богу, что я сейчас живу в Ростове. Ростовчане меня тепло встретили – все воспитанные и вежливые»

Роналдо из «Ростова» заявил, что ему нравится в Ростове-на-Дону.

– Почему решил отпраздновать гол с шарфом «Ростова»? Подумал, что это будет очень прикольно. Мне кажется, фотография получилась крутой, и она понравилась нашим фанатам, а это главное.

– Как вам жизнь в Ростове?

– Жить в Ростове здорово, это очень хороший город. И ростовчане меня очень тепло встретили. Все очень воспитанные и вежливые. Слава богу, что все так случилось и я сейчас живу в Ростове.

– Ваша трансферная стоимость теперь 5 млн евро. Как вы считаете, вы стоите больше?

– Я думаю, что стоимость, которая там указана – это то, что говорят люди. Я же буду продолжать делать свою работу вне зависимости от того, какая стоимость там указана. Я все буду делать для «Ростова», – сказал Роналдо.