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Роналдо: «Слава богу, что я сейчас живу в Ростове. Ростовчане меня тепло встретили – все воспитанные и вежливые»

Роналдо из «Ростова» заявил, что ему нравится в Ростове-на-Дону.

– Почему решил отпраздновать гол с шарфом «Ростова»? Подумал, что это будет очень прикольно. Мне кажется, фотография получилась крутой, и она понравилась нашим фанатам, а это главное.

– Как вам жизнь в Ростове?

– Жить в Ростове здорово, это очень хороший город. И ростовчане меня очень тепло встретили. Все очень воспитанные и вежливые. Слава богу, что все так случилось и я сейчас живу в Ростове.

– Ваша трансферная стоимость теперь 5 млн евро. Как вы считаете, вы стоите больше?

– Я думаю, что стоимость, которая там указана – это то, что говорят люди. Я же буду продолжать делать свою работу вне зависимости от того, какая стоимость там указана. Я все буду делать для «Ростова», – сказал Роналдо.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
logoРоналдо дос Сантос
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